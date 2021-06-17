Литва готовит жесткие меры в связи с нелегальной миграцией из Беларуси 5 17.06.2021, 8:37

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Фото: Служба охраны госграницы Литвы

На границе двух стран может возникнуть «стена».

Литва рассматривает возможность строительства ограждения практически на всей литовско-белорусской границе.

Такой вариант рассматривают в связи с ростом нелегальной миграции, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте. Ее слова приводит издание DELFI.

По словам главы МВД Литвы, по этому вопросу проводится технико-экономическое обоснование, и такой забор может стоить около 15 миллионов евро.

«Кроме того, в дополнение к ограждению должны быть интегрированы элементы настенного видеонаблюдения — камеры, датчики и т.д. Стоимость километра такой комплексной системы пограничного контроля составляет около 130 тысяч евро», — добавила она.

Напомним, с начала 2021 года литовские пограничники задержали уже 387 иностранцев, которые пытались нелегально прибыть из Беларуси. Этот показатель почти в пять раз выше, чем за весь прошлый год. Такие данные содержатся в недавнем сообщении Службы госохраны границы Литвы от 14 июня.

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