Переговоры Байдена и Путина: власть в Минске будет еще сильнее нервничать и совершать новые ошибки 3 Игорь Ильяш

17.06.2021, 9:23

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В ближайшие недели может произойти много интересного.

Встреча Путина и Байдена должна была очень не понравиться Лукашенко. Уже сам факт того, что белорусская тема прозвучала в Женеве - это большой минус для режима. Но дело тут не столько в реальных политических последствиях для официального Минска, сколько в том, как эта ситуация будет восприниматься самим Лукашенко.

Да, скорее всего, Беларусь на саммите упоминалась вскользь, через запятую. Путин об этом на пресс-конференции не вспомнил вовсе. А Байден сказал ровно три предложения. Общий смысл: президент США высказался насчет ситуации в Беларуси, а Путин не стал эту оценку оспаривать. Но при этом у Байдена и Путина нет общего понимания, что со всем этим делать.

То есть никаких договоренностей по поводу Беларуси достигнуто не было и вряд ли в Женеве их пытались искать. Но похоже, что дальнейшая судьба Лукашенко не была включена Путиным в перечень неких «красных линий». Путин оставляет дверцу в белорусском вопросе приоткрытой - во всяком случае, так это сейчас выглядит со стороны.

Подобная неопределенность не может не пугать Лукашенко, особенно учитывая его повышенную мнительность. Напомню: совсем недавно Лукашенко, по сути, обвинил Байдена в намерении его убить и организовать военный переворот. И Путин де-факто поддержал эту версию публично. Но теперь эти люди вполне благополучно обсуждают Лукашенко за его спиной. Провокационная расстановка сил для сознания человека, склонного верить в самые невероятные теории заговоров.

Что это будет означать на практике? Власть будет еще сильнее нервничать, а значит - совершать новые ошибки. Думаю, в ближайшие недели нас ожидает много интересного.

Игорь Ильяш, t.me

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