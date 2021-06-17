В Украине оценили стоимость белорусских контрабандных сигарет, которые прятали в древесине 6 17.06.2021, 13:10

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Фото: СБУ

Было изъято более миллиона пачек.

В Украине оценили стоимость контрабандных белорусских сигарет, которые контрабандисты пытались скрыть в лесопродукции.

Напомним, в Волынской области украинские правоохранители раскрыли контрабандную схему поставок белорусских сигарет через страны ЕС в Украину.

Спецслужбы изъяли более 1 миллиона пачек сигарет белорусского производства.

Стоимость изъятой продукции составила 16 миллионов гривен (более 500 $тыс.).

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