В Украине оценили стоимость белорусских контрабандных сигарет, которые прятали в древесине

В Украине оценили стоимость белорусских контрабандных сигарет, которые прятали в древесине6
- 17.06.2021, 13:10
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Было изъято более миллиона пачек.
В Украине оценили стоимость контрабандных белорусских сигарет, которые контрабандисты пытались скрыть в лесопродукции.
Напомним, в Волынской области украинские правоохранители раскрыли контрабандную схему поставок белорусских сигарет через страны ЕС в Украину.
Спецслужбы изъяли более 1 миллиона пачек сигарет белорусского производства.
Стоимость изъятой продукции составила 16 миллионов гривен (более 500 $тыс.).