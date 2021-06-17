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Санкции ЕС против белорусского режима будут введены на следующей неделе

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  • 17.06.2021, 15:19
  • 4,914
Санкции ЕС против белорусского режима будут введены на следующей неделе

Об этом заявил глава МИД Литвы.

— Четвертый пакет, о необходимости принятия которого мы немало говорили раньше, будет утвержден, скорее всего, на следующей неделе на заседании в Люксембурге глав МИД стран ЕС, — заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает ТАСС.

Процесс согласования занял около двух месяцев, а в настоящее время идут дискуссии о введении секторальных санкций.

— Санкции такого рода (секторальные) были бы применены впервые, — сказал Ландсбергис.

Отметим, что сегодня США также анонсировали принятие санкций против режима Лукашенко на следующей неделе. Возможно, санкции ЕС и США будут введены синхронно.

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