Санкции ЕС против белорусского режима будут введены на следующей неделе 3 17.06.2021, 15:19

4,914

Об этом заявил глава МИД Литвы.

— Четвертый пакет, о необходимости принятия которого мы немало говорили раньше, будет утвержден, скорее всего, на следующей неделе на заседании в Люксембурге глав МИД стран ЕС, — заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает ТАСС.

Процесс согласования занял около двух месяцев, а в настоящее время идут дискуссии о введении секторальных санкций.

— Санкции такого рода (секторальные) были бы применены впервые, — сказал Ландсбергис.

Отметим, что сегодня США также анонсировали принятие санкций против режима Лукашенко на следующей неделе. Возможно, санкции ЕС и США будут введены синхронно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».