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Виктор Бабарико рассказал, почему верит в перемены в Беларуси

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  • 17.06.2021, 16:03
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Виктор Бабарико рассказал, почему верит в перемены в Беларуси
Виктор Бабарико

Сейчас нам сопереживает весь цивилизованный мир.

7 июня 2020 года объявивший об участии в президентской избирательной кампании Виктор Бабарико узнает, что заблокирован счет его избирательного штаба, пишет tut.by.

В отношении его коллег по Белгазпромбанку уже возбуждено уголовное дело. Но экс-банкир не уезжает из страны. Бабарико заявляет, что его команда и дальше будет собирать подписи за выдвижение кандидатом в президенты. На следующий день его задержат вместе с сыном.

Виктор Бабарико рассказал, почему до сих пор верит в перемены:

— Наша страна упорно шла по пути изоляции от внешнего цивилизованного мира и формировала вокруг себя сплошных врагов. В такой ситуации мы неизбежно должны были присоединиться к чьему-либо персональному или региональному узкому «мирку».

Не будь событий 2020 года, мы бы уже окончательно потеряли шанс быть самостоятельной страной, и произошло бы это незамеченным для всего мира, так как судьба Беларуси мало кого интересовала. А сейчас нам сопереживает весь цивилизованный мир. У нас сохраняется шанс на присоединение к глобальному сообществу.

Нужно сопереживать трагическим персональным потерям, но для нации и страны эти люди оставили надежду на лучшее будущее. Мы должны быть благодарны за их жертвенность. К сожалению, так уж устроены любые сообщества: для общего счастья кто-то должен быть «ранним евангелистом» и брать на себя больше ответственности.

Виктор Дмитриевич сравнивает нашу ситуацию с борьбой организма с вирусом:

— Мы больны диктатурой. Внешние санкции — очень действенное лекарство. Но необходимо выработать внутренний иммунитет и запустить механизм выздоровления. Уезжающие за границу ослабляют нас. Их можно понять. Но нужно задуматься над одной вещью. Они уезжают от «очень плохого» к просто «плохому», ведь вынужденная эмиграция именно такова, то есть минимизируют потери.

Оставаясь же и пытаясь что-то изменить, у нас появляется шанс на выбор между «очень плохим» и «хорошим». Поэтому источником перемен можем быть только мы сами, то есть способность нашего «организма» сопротивляться этой заразе. И я верю, что «лекарство» и свежий воздух сильно ускоряют выздоровление.

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