Белорусы пикетировали посольство Австрии в Варшаве 18.06.2021, 19:59

Фото: charter97.org

От австрийских властей потребовали не препятствовать введению экономических санкций против режима Лукашенко.

Сегодня белорусская диаспора Варшавы вышла на спонтанную цепь солидарности у посольства Австрии.

Об этом сообщила Charter97.org внучка первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича, лидер Белорусского Молодежного Хаба Станислава Глинник.

– Мы собрались на спонтанную акцию в ответ на новости о том, что австрийские лоббисты препятствуют введению европейских секторальных санкций. Несмотря на все события, произошедшие в Беларуси, не для всех европейцев очевиден факт того, что ведение бизнеса с белорусскими предприятиями ведет к пополнению кошелька диктатора. Одна из задач диаспоры – объяснять политикам и бизнесу как именно их действия влияют на жителей Беларуси, – рассказала корреспонеденту Charter97.org Станислава Глинник.

– У нас единственное требование – поддержать введение всех санкций из предложенного ЕС пакета. Санкции – один из путей к освобождению наших людей, – отметила активистка.

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