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Польша получит от ЕС более 25 млрд евро

  • 18.06.2021, 20:49
Польша получит от ЕС более 25 млрд евро

Средства будут инвестированы в автострады, железные дороги, общественный транспорт и др.

Более 25 миллиардов евро получит Польша из Европейского фонда инфраструктуры, климата и окружающей среды, или Phoenix. Средства будут инвестированы в автострады, железные дороги, общественный транспорт, охрану окружающей среды, здравоохранение и культуру, передает «Радио Польша».

Заместитель министра фондов и региональной политики Польши Вальдемар Буда отметил, что по прежним двум программам по инфраструктуре и окружающей среде с 2007 по 2020 год были проведены масштабные работы:

«Это все исчисляется сотнями единиц оборудования, которое использует полиция, это в т.ч. сотни построенных очистительных сооружений, сотни километров дорог, железнодорожных составов и новые железнодорожные линии».

Сейчас проходят общественные консультации по новой программе. Из ее средств получат дотации пожарные службы, а также, вероятно, Центральный коммуникационный порт. Есть шанс, что поддержка будет оказана так называемой железнодорожной составляющей ЦКП.

В перспективе средства пойдут на развитие транспорта, его доступность, а также на инвестиции в морские порты и внутренние водные пути.

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