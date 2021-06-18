Смертность из-за коронавируса в России выросла на 14% за два дня 6 18.06.2021, 21:04

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Фото: Reuters

За последние сутки в России выявили 17 262 новых случая заражения коронавирусом.

В течение последних двух дней рост смертности в России, связанной с коронавирусом, составил 14%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге 18 июня, передает «Дождь».

«Если до этого мы весь период, начиная с декабря прошлого года, фиксировали снижение показателей смертности вплоть до последних дней, в последние два дня, к сожалению, это рост фатальных исходов», — сказала Голикова (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, рост смертности связан в том числе с несвоевременным обращением граждан за медицинской помощью в случае заболевания.

Согласно данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 17 262 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный показатель с февраля. Из них 9 056 новых заболевших — в Москве, что является максимум с начала пандемии.

За сутки умерли 453 человек. Днем ранее сообщалось о 416 умерших от коронавируса.

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