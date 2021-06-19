МОТ выдвинула жесткие требования к властям Беларуси 2 19.06.2021, 9:26

2,972

Активисты рабочего движения должны быть немедленно освобождены.

Комитет по применению стандартов в рамках 109-й сессии Международной конференции труда 18 июня утвердил заключение о выполнении Беларусью норм конвенции № 87 Международной организации труда (МОТ) о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы, сообщает naviny.online.

Заседание проходило в онлайн-формате. Текст заключения огласила председатель комитета Корин-Эльза Ангонеман-Мвондо. Видеозапись ее выступления разместил на своем сайте Белорусский конгресс демократических профсоюзов (БКДП).

В заключении комитет «с глубокой обеспокоенностью и сожалением» обратил внимание на «многочисленные заявления о чрезвычайных формах насилия и подавления выступлений участников мирных протестов и забастовок». «Речь идет о задержаниях, заключении и пытках трудящихся, которых поместили под стражу после президентских выборов в августе 2020 года», — говорится в документе.

Комитет «выразил глубокую обеспокоенность» тем, что правительство Беларуси не приняло меры по выполнению большинства рекомендаций комиссии по расследованиям от 2004 года, которые касаются конвенции № 87.

Комитет по применению стандартов призвал правительство страны «незамедлительно восстановить полное уважение прав и свобод трудящихся», а также «гарантировать адекватную защиту или предоставить иммунитет от любых форм административного задержания должностных лиц профсоюзов, которые осуществляют свою деятельность и пользуются своими гражданскими свободами, включая свободу слова и свободу собраний».

Правительство Беларуси призвали «принять меры по освобождению всех задержанных профсоюзных деятелей и отказаться от любого преследования тех, кто участвовал в мирных протестах, воздержаться от арестов, применения насилия или запугивания в отношении профсоюзных лидеров, которые занимаются своей законной деятельностью». Комитет призвал Беларусь незамедлительно провести независимое расследование всех случаев запугивания и применения насилия, о которых было заявлено.

Комитет также призвал правительство на законодательном уровне или уровне правоприменительной практики устранить препятствия для регистрации профсоюзов и «самым решительным образом» призвал Беларусь «воздержаться от любого вмешательства в процессы создания профсоюзов на частных предприятиях, отказаться от призывов к созданию профсоюзных организаций под угрозой ликвидации компаний, а также открыто заявить, что создание профсоюзов остается именно правом трудящихся».

Беларусь призвали привести законодательство о массовых мероприятиях и иные акты в соответствие с принципами свободы собраний, отказаться от санкций в отношении профсоюзных деятелей, участвовавших в мирных протестах, не препятствовать профсоюзам в получении помощи от иностранных организаций и др.

«Комитет разочарован медленным прогрессом в выполнении рекомендаций комиссий по расследованию, — говорится в заключении. — Последние события демонстрируют, что правительство сделало шаг назад в том, что касается обязательств по выполнению норм конвенции. Поэтому комитет призывает правительство до следующей конференции принять все необходимые меры, чтобы целиком выполнить оставшиеся рекомендации комиссии по расследованиям. Комитет предлагает правительству воспользоваться технической помощью МОТ».

Беларусь в очередной раз внесли в список стран, систематически нарушающих права трудящихся и профсоюзов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».