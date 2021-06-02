Самолет «Белавиа» Хургада - Минск неожиданно посадили в аэропорту Краснодара 2 2.06.2021, 7:54

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фото: charter97.org

Ночью с рейсом произошло что-то странное.

Ночью что-то странное произошло с чартерным рейсом «Белавиа» B2 8284 Хургада — Минск.

Самолет вылетел из аэропорта Хургады вчера в 20.18 и должен был приземлиться в аэропорту Минска около двух часов ночи.

Однако рейс по пока неизвестным нам причинам был перенаправлен в аэропорт Краснодара, где приземлился около часа ночи (это заметила «Наша Нiва»). Там самолет и пассажиры находятся до сих пор.

Судя по онлайн-табло аэропорта Краснодара, рейс «Белавиа» должен вылететь оттуда в 9 утра (время у нас одинаковое). Если судить по онлайн-табло аэропорта Минска, прилетит он в 11.00.

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