Диетологи: Чтобы сбросить вес, ешьте яйца 7 20.06.2021, 20:34

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Вот главные причины.

Диетологи утверждают, что яйца способствуют снижению веса, так как позволяют чувствовать сытость в течение длительного периода времени, пишет сайт Al Arabiya (перевод — inosmi.ru).

Согласно сайту «Eat This, Not That», яйца имеют высокую пищевую ценность. Их можно не только готовить разными способами, но и добавлять в различные блюда. Ниже мы расскажем о пяти причинах, почему яйца являются лучшим продуктом для похудения.

1. Богаты белком

Большое куриное яйцо содержит 6,3 г высококачественного растительного белка. Таким образом, если вы съедите два яйца за один прием пищи, то получите 25,2% от рекомендуемой суточной нормы потребления белка, которая составляет 50 граммов.

2. Низкий уровень углеводов

Одно куриное яйцо содержит менее 1 грамма углеводов.

«В отличие от многих традиционных продуктов для завтрака, таких как хлопья и тосты, яйца богаты белком и не содержат углеводов, что способствует насыщению организма без повышения уровня инсулина», — говорит диетолог Диана Гариглио-Клелланд.

3. Низкое содержание калорий

Одно большое яйцо содержит всего около 76 калорий. Если вы съедите на завтрак два вареных яйца и один кусок цельнозернового тоста, то получится всего 232 калории.

4. Богаты витаминами

Яйца — хороший источник витамина D, жирорастворимого витамина, который играет важную роль в похудении.

Они также богаты железом. Оно помогает поддерживать энергию в течение дня, особенно если вы занимаетесь спортом.

5. Поддерживает уровень сахара в крови

По словам Эрики Хошетт, диетолога Paloma Health, яйца помогают контролировать уровень сахара в крови и инсулина, не оказывая при этом никакого негативного влияния на уровень холестерина.

Регулярное употребление яиц на завтрак помогает поддерживать уровень сахара в крови в течение дня, что особенно важно для людей, страдающих сахарным диабетом.

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