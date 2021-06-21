Решивший искупаться в детском бассейне медведь стал звездой Сети 1 21.06.2021, 12:26

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Детский бассейн с игрушками помог необычному гостю охладиться в зной.

Во время летней жары очень приятно забраться в бассейн с прохладной водичкой и как следует освежиться, пишет 120.su.

Но эти жители Коннектикута (США), налившие воду в бассейн для своих детей, не ожидали, что развлечение привлечёт внимание необычного и уж точно непрошеного гостя. Медведь, которого никто не звал, явился искупаться.

Забавно наблюдать, как мишка, забравшись в воду, не только охлаждается, спасаясь от зноя, но и уделяет пристальное внимание плавающим в воде детским игрушкам. Остаётся надеяться, что ни игрушки, ни сам бассейн не пострадали, ведь зверь хотя и симпатичен, но нельзя не признать — бассейн ему не принадлежит.

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