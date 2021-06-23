Ученые создали гаджет для борьбы с икотой 1 23.06.2021, 16:13

Фото: Courtesy of Dr. Ali Seifi

В скором времени он поступит в продажу.

Врачи из Центра медицинских наук Техасского университета (США) изобрели простое устройство, помогающее предотвратить икоту. Испытания, в которых приняли участие почти 250 добровольцев, показали, что оно останавливает приступы в 92% случаев. Устройство скоро поступит в продажу и будет стоить не более 15 долларов, сообщает «Вокруг Света».

Гаджет представляет собой изогнутую трубочку (см. илл.). Во время икоты предлагается опустить ее в стакан с водой воды и выпить через нее всю жидкость. Дело в том, что во время икоты у человека происходит внезапное сокращение диафрагмы и межреберных мышц, что приводит к резкому выдоху, который заставляет смыкаться голосовые связки и вызывает характерный звук.

По задумке разработчиков, когда человек пьет через изогнутую трубочку, у него одновременно задействованы диафрагмальный и блуждающий нервы, что препятствует появлению икоты. Устройство могут использовать как взрослые, так и дети, режимы регулируются.

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