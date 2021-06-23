Ученые создали гаджет для борьбы с икотой

Ученые создали гаджет для борьбы с икотой1
- 23.06.2021, 16:13
В скором времени он поступит в продажу.
Врачи из Центра медицинских наук Техасского университета (США) изобрели простое устройство, помогающее предотвратить икоту. Испытания, в которых приняли участие почти 250 добровольцев, показали, что оно останавливает приступы в 92% случаев. Устройство скоро поступит в продажу и будет стоить не более 15 долларов, сообщает «Вокруг Света».
Гаджет представляет собой изогнутую трубочку (см. илл.). Во время икоты предлагается опустить ее в стакан с водой воды и выпить через нее всю жидкость. Дело в том, что во время икоты у человека происходит внезапное сокращение диафрагмы и межреберных мышц, что приводит к резкому выдоху, который заставляет смыкаться голосовые связки и вызывает характерный звук.
По задумке разработчиков, когда человек пьет через изогнутую трубочку, у него одновременно задействованы диафрагмальный и блуждающий нервы, что препятствует появлению икоты. Устройство могут использовать как взрослые, так и дети, режимы регулируются.