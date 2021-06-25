Что именно запретил ЕС: подробности самого мощного пакета санкций против режима Лукашенко 13 25.06.2021, 7:56

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Ясный и доступный анализ введенных ЕС секторальных ограничений.

Официально опубликовано решение Европейского союза о введении секторальных санкций против режима Лукашенко. Благодаря документу стали известны некоторые детали новых ограничительных мер.

Полный бан на табак

Организации Евросоюза теперь не смогут поставлять любому физическому или юридическому лицу в Беларуси товары, используемые для производства табачных изделий. Причем, нет разницы, товар этот произведен в ЕС или нет: продажа с территории союза все равно запрещена.

Нефтепродукты: ни ввозить, ни провозить

Под запрет попадает покупка, ввоз или вывоз белорусских нефтепродуктов.

Запрещено также оказывать техническую или финансовую помощь (в том числе страхование) любым сделкам с нефтепродуктами.

Запрет на калий

Как и с нефтепродуктами, запрещена "покупка, ввоз или вывоз" из Беларуси хлористого калия.

Это основная продукция "Беларуськалия".

Без инвестиций и кредитов

Европейским организациям нельзя покупать или продавать белорусские ценные бумаги со сроком погашения больше 90 дней, по сути речь идет об облигациях.

Запрещено также предоставлять инвестиционные услуги.

Касается запрет только государственных компаний или тех, где доля государства больше 50%.

Еще одним пунктом значится запрет на предоставление займов и кредитов на срок больше 90 дней. Это также касается фирм, принадлежащих государству.

Есть исключения: например, если ссуда выдается для финансирования импорта или экспорта (не запрещенных в ЕС) в сам Союз или третье государство. Грубо говоря, получить экспортный кредит на продажу шоколадок в Зимбабве Беларусь сможет, но на торговлю калием — нет.

Без страхования и международных банков

Запрещено страхование или перестрахование правительства Беларуси, госорганов или госорганизаций.

Отдельным пунктом в ЕС запрещают участвовать в деятельности, которая может прямо или косвенно обойти наложенные санкции.

Также запрещены любые выплаты Европейского инвестиционного банка (в том числе по уже заключенным соглашениям).

Не смогут Беларуси действовать международные банки развития, частью которых являются страны ЕС, в том числе Международный банк реконструкции и развития и Европейский банк реконструкции и развития. Исключение — проекты поддержки малого и среднего бизнеса.

Никакой интернет-слежки

Евросоюз запрещает "прямую или косвенную продажу" любому физическому или юридическому лицу в Беларуси программного обеспечения или оборудования, которое позволяет проводить мониторинг или перехват телефонной связи или интернет-соединения.

Без оружия

Запрещается продажа всех товаров и технологий "двойного назначения" — то есть тех, которые могут быть использованы как оружие.

Кроме того, организации ЕС не только не могут поставлять такие товары, но и помогать с финансированием для приобретения.

Все эти меры вступают в силу с 25 июня.

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