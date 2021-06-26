Foreign Policy: «Спутником V» Россия выстрелила себе в ногу 13 26.06.2021, 9:44

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Вакцинная дипломатия привела к неожиданным для РФ результатам.

«В первой половине 2021 года российская вакцинная дипломатия в Африке значительно продвинулась. По состоянию на май российская вакцина "Спутник V" была официально разрешена в 16 странах, а ее новая однократная Sputnik Light была одобрена Анголой и Маврикием. В феврале Россия предложила Африканскому союзу 300 млн доз "Спутника V" и предоставила финансовый пакет для стран, желающих распространять эти прививки (...)", - пишет Foreign Policy (перевод — inopressa.ru).

(...) "На первый взгляд, у России есть два преимущества перед конкурентами. Во-первых, Кремль централизовал поставки своей вакцины под эгидой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Централизация помогает укрепить имидж России как гуманитарного донора и позволяет Кремлю заносить себе в актив инновации, которые в Соединенных Штатах достигались бы университетами или частными компаниями. Во-вторых, Россия имеет долгую историю успешной медицинской дипломатии в Африке, которая началась с отправки врачей после Первой итало-эфиопской войны в 1890-х годах. Советский Союз сыграл ключевую роль в искоренении оспы в Африке и построил больницы по всему континенту. В больнице Dejazmach Balcha в Аддис-Абебе в Эфиопии, гордо висел портрет бывшего президента России Дмитрия Медведева, когда тот находился у власти. Позднее российский алюминиевый гигант "Русал" контролировал испытания вакцины против Эболы в Гвинее", - говорится в статье.

"Тем не менее, (...) вакцинная дипломатия России против Covid-19 вряд ли повторит эти успехи прошлого и даже может нанести ущерб положению России на континенте. Поставки вакцины постоянно были ниже ее высоких целей, а стоимость единицы и затраты на местное производство "Спутника V" чрезмерно высоки. Это делает вакцины от конкурентов более привлекательными. Более того, маловероятно, что распространение российской вакцины поможет преодолеть укоренившееся негативное отношение к ее роли в Африке. Задержка одобрения "Спутника V" в Южной Африки по соображениям эффективности является значительным ударом по видению Москвы в отношении сотрудничества в области вакцин", - утверждает автор публикации Сэмюэл Рамани.

"С начала пандемии COVID-19 Россия столкнулась со сложностями в претворении в жизнь своих обещаний о медицинском содействии. В апреле 2020 года МИД России хвастался, что 12 стран Ближнего Востока и Северной Африки хотят получить российскую помощь в борьбе с пандемией, и медицинскую помощь против Covid-19 запросили несколько африканских стран. Однако, что резко контрастирует с быстрыми поставками гуманитарной помощи Китаем, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами, Россия не выполнила свои обещания. Переговоры России с Алжиром о медицинских поставках, начавшиеся в марте 2020 года, не дали результатов. 18 июня 2020 года Эфиопия заявляла, что все еще ожидает медицинской помощи в связи с коронавирусом, которую она запросила 16 апреля", - пишет издание.

"Эта модель чрезмерных обещаний и недостаточных поставок распространилась и на российскую вакцинную дипломатию. 10 января Алжир стал первой африканской страной, санкционировавшей "Спутник V". Генеральный директор министерства финансов Алжира Абдельазиз Файед объявил о планах бесплатного распространения 500 тыс. доз. К 7 апреля в Алжир поступило только 50 тыс. доз, а крупномасштабное производство вакцины "Спутник V" на месте было отложено до осени 2021 года. Эта тенденция проявилась и в других местах; совокупные поставки "Спутника V" на три крупных рынка - в Тунис, Алжир и Гвинею - к 12 марта составили всего 100 тыс. доз", - сообщает издание. (...)

"Еще одна проблема, которая подрывает российскую вакцинную дипломатию - это высокая стоимость "Спутника V". Стоимость одной дозы "Спутника V" составляет 9,75 долларов - или 19,50 долларов за полную вакцинацию, что значительно выше, чем 6,75 долларов за дозу вакцины Pfizer, 3 доллара за дозу AstraZeneca или 10 долларов за однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson. 6 апреля Кения даже приказала приостановить использование "Спутника V", поскольку вакцина поставлялась в частные компании, которые взимали до 70 долларов за дозу в клиниках Найроби", - говорится в статье.

"Между тем РФПИ переоценил возможности африканских стран по местному производству "Спутника V", что еще больше задержало поставки и увеличило стоимость вакцины, - пишет Foreign Policy. - Хотя в ноябре 2020 года РФПИ подписал меморандум с Pharco Pharmaceuticals, согласно которому Египет станет центром производства "Спутника V" в Африке, Россия не передала египетским специалистам в области здравоохранения технологические ноу-хау для производства вакцины. В результате массовое развертывание "Спутника V" в Египте будет отложено до третьего квартала 2021 года. Усилия РФПИ по созданию объектов местного производства в Марокко (...) и Нигерии натолкнулись на аналогичные сдерживающие факторы".

"Из-за этих эксплуатационных проблем России не удалось извлечь выгоду из своего преимущества раннего распространения вакцины в Африке, и ее вакцины вытеснили другие иностранные конкуренты, - утверждает газета. - 29 марта Африканский союз заключил сделку с Johnson & Johnson, которая приведет к поставке 400 млн доз, начиная с третьего квартала 2021 года. Обещание G7 поставить 870 млн доз вакцин развивающимся странам приведет к еще большей маргинализации "Спутника V", в то время как Sinopharm уже завоевал популярность на ключевых потенциальных рынках России, таких как Египет. Даже в странах, где Россия имеет устойчивое геополитическое присутствие, "Спутник V" теперь отстает от конкурентов", - утверждает издание.

"Из-за этих получивших широкую огласку неудач российская вакцинная дипломатия в Африке, скорее всего, усугубит, а не снизит непопулярность Москвы на континенте. Опрос Pew Research 2019 года показал, что к России благосклонно относятся всего 33% южноафриканцев, 38% кенийцев, 41% нигерийцев и 42% тунисцев. Даже в Уганде, авторитарной стране, которая в последние годы наладила более тесные отношения с Москвой, рейтинг положительного отношения к России был ниже 40% в 2015 году, последнем году, по которому имеются данные. По данным опроса того года, личная популярность президента России Владимира Путина была ниже 30%. Имидж России не улучшился, несмотря на растущую популярность в Африке российских государственных СМИ RT и Sputnik, а также явный интерес Москвы к партнерским отношениям на континенте, выразившийся, в том числе, в саммите Россия-Африка в октябре 2019 года в Сочи".

"Эти низкие рейтинги популярности проистекают из общественного недоверия к социально-экономической модели России и негативной реакции на ее вмешательство в выборы и участие в опосредованных войнах, - считает газета. - Усилия России в рамках дипломатии вакцин против COVID-19 могут усугубить дефицит мягкой силы, подорвав ключевые принципы привлекательности Москвы на континенте. Репутация России как надежного союзника экономически изолированных и антизападных стран, подкрепленная ее решительной поддержкой президента Сирии Башара Асада, подрывается ее паттерном чрезмерных обещаний и недостаточных поставок помощи, связанной с COVID-19. Искренность заявленной Россией оппозиции западному неоколониализму также подрывается постоянно растущими ценами на вакцину "Спутник V".

(...) "Надвигающееся распространение западных вакцин на "глобальном юге", вероятно, помешает "Спутнику V" извлечь выгоду из опасений по поводу неэффективности китайской вакцины Sinovac и обеспечит России периферийную роль в прекращении пандемии COVID-19 в Африке", - заключает автор публикации.

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