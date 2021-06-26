Видеохит: Семья кабанов решила искупаться в море 26.06.2021, 18:13

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Семья кабанов, состоящая примерно из десятка особей, прогулялась вдоль побережья Балтийского моря.

Сперва животные помочили копытца в воде, а потом пробежались по песку. Цепочку кабанов возглавляли и замыкали взрослые, следившие за тем, чтобы детеныши не отставали, пишет «Медуза».

Отдыхающие не обратили особого внимания на процессию — то ли потому что местных жителей уже ничем не удивишь, то ли потому что сами кабаны старались не мешать чужому отдыху.

Сообщается, что дело происходит в Польше. Видео, судя по всему, снято рядом с гостиницей Baltivia (в ролике виден ее логотип).

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