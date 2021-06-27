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Потрясший Россию британский эсминец прибыл в Батуми

  • 27.06.2021, 8:19
Потрясший Россию британский эсминец прибыл в Батуми

Командир корабля выступил с заявлением.

Британский эсминец Defender, рассердивший Россию тем, что проплыл у побережья Крыма, пришвартовался в субботу в грузинском порту Батуми, сообщает «Голос Америки».

Россия заявила, что ее военные произвели предупредительные выстрелы в направлении Defender, а позже пригрозила бомбардировкой британских военно-морских кораблей в Черном море в случае дальнейших «провокационных» действий у берегов Крыма, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году. Полуостров по-прежнему признается мировым сообществом как часть Украины.

Командующий эсминцем Винс Оуэн заявил, что британский флот привержен делу «обеспечения безопасности в регионе и необычайному сдерживанию тех, кто стремится подорвать глобальную безопасность».

В рамках похода корабль уже заходил в турецкий порт Стамбул и в украинскую Одессу, а далее проследует через Суэцкий канал в Восточную Азию.

Оуэн заявил, что Великобритания и ее союзники и партнеры, такие как Грузия, которая надеется однажды присоединиться к НАТО, привержены делу обеспечения «региональной безопасности, стабильности и процветания в Черном море, а также территориальной целостности и суверенитета Грузии».

Россия в среду заявила о бомбах, якобы сброшенных по пути движения британского эсминца, который проходил у берегов Крыма. Москва сочла это вторжением в российские воды.

Власти Великобритании заявили, что Defender проходил через воды, принадлежащие Украине, и что все выстрелы в его направлении осуществлялись в рамках заранее объявленных ВМФ России военных учений. В Лондоне также отметили, что сообщения о сброшенных по курсу корабля бомбах не соответствуют действительности.

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