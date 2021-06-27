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Еще два кандидата в канцлеры ФРГ готовы отказаться от «Северного потока - 2»

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  • 27.06.2021, 8:41
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Еще два кандидата в канцлеры ФРГ готовы отказаться от «Северного потока - 2»

Политики допускают заморозку проекта газопровода.

Кандидаты в канцлеры Германии от входящих в правящую коалицию блока Христианско-демократический союз (ХДС) / Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - Армин Лашет (Armin Laschet) и Олаф Шольц (Olaf Scholz) - готовы отказаться от эксплуатации газопровода "Северный поток - 2" (СП-2), если он станет для Москвы инструментом давления на Украину. Соответствующие заявления политики сделали в субботу, 26 июня, в рамках дискуссии кандидатов в канцлеры, организованной общественно-правовым телеканалом ARD и Мюнхенской конференцией по безопасности, сообщает dw.com.

Если президент России Владимир Путин не будет придерживаться правил и станет использовать проект против Украины, "можно будет в любой момент, даже когда трубопровод будет уже готов, остановить его использование", заявил в этой связи Армин Лашет. По мнению действующего главы правительства федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, в случае превращения "Северного потока - 2" в инструмент политического давления на Киев, "основа для делового участия" Германии в этом проекте "отпадет".

Аналогичное мнение высказал и социал-демократ, действующий вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц. "Негативное влияние на транзит газа и безопасность Украины будет иметь последствия для возможных поставок по уже готовому газопроводу", - подчеркнул он.

При этом оба кандидата в канцлеры указали, что считают "Северный поток - 2" экономическим проектом и выступают за завершение строительства газопровода, в который уже были вложены миллиарды.

"Зеленые" готовы к выплатам компенсаций при отказе от СП-2

В свою очередь, кандидат на пост канцлера Германии от партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что выступает против завершения строительства газопровода. По ее мнению, Путин рассчитывает "сначала достроить газопровод, а потом оказывать давление на Запад и Украину посредством зависимости от российского газа".

Бербок призвала не выдавать компании Nord Stream 2, реализующей проект, последнее разрешение на строительство, необходимое для завершения укладки. По словам политика, в крайнем случае "нужно быть готовым и к тому, чтобы выплатить компенсации за отказ от завершения проекта".

Кандидаты в канцлеры ФРГ о возможном вступлении Украины в ЕС

Отметив важность сохранения транзита российского газа через территорию Украины, Олаф Шольц и Армин Лашет указали, однако, что не могут сделать никаких заявлений относительно перспектив вступления этой страны в ЕС и НАТО. "Обещать это легко. Но реальность выглядит по-другому", - констатировал в этой связи Лашет, предупредив, что слишком масштабное расширение ЕС может негативно сказаться на эффективности его работы.

Кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС также отверг перспективу поставок Киеву оружия из Германии.

Что касается Олафа Шольца, то он подчеркнул, что Евросоюзу для начала стоит заняться внутренними реформами. "Членство Украины в НАТО в данный момент не обсуждается", - добавил он. По мнению представителя "зеленых" Анналены Бербок, Германия должна помочь Украине в плане уничтожения мин на востоке страны.

Перед дискуссией кандидатов в канцлеры Германии было показано адресованное им видеопослание президента Украины Владимира Зеленского, который призвал предоставить Киеву "настоящую перспективу" по вступлению в НАТО и ЕС.

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