В Лунинецком районе вертолет МЧС совершил аварийную посадку 5 27.06.2021, 15:48

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Вертолет получил механические повреждения.

Аварийную посадку вынужден был совершить вертолет Ми-2 авиации МЧС Беларуси.

Это случилось в 14:25 возле деревни Черебасово Лунинецкого района.

Вертолет был занят на авиационном патрулировании лесов.

Как сообщает пресс-служба МЧС, командир вертолета и летчик-наблюдатель самостоятельно покинули воздушное судно. По предварительной информации, они не пострадали, однако будут осмотрены медиками.

Вертолет получил механические повреждения.

Причины и обстоятельства произошедшего будет выяснять специальная комиссия.

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