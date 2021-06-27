закрыть
27 июня 2021, воскресенье, 17:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Лунинецком районе вертолет МЧС совершил аварийную посадку

5
  • 27.06.2021, 15:48
  • 3,178
В Лунинецком районе вертолет МЧС совершил аварийную посадку

Вертолет получил механические повреждения.

Аварийную посадку вынужден был совершить вертолет Ми-2 авиации МЧС Беларуси.

Это случилось в 14:25 возле деревни Черебасово Лунинецкого района.

Вертолет был занят на авиационном патрулировании лесов.

Как сообщает пресс-служба МЧС, командир вертолета и летчик-наблюдатель самостоятельно покинули воздушное судно. По предварительной информации, они не пострадали, однако будут осмотрены медиками.

Вертолет получил механические повреждения.

Причины и обстоятельства произошедшего будет выяснять специальная комиссия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников