Патрушев предъявил Лукашенко ультиматум?46
- 29.06.2021, 15:37
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Стали известны некоторые детали форсмажорного визита секретаря Совбеза РФ в Минск.
Специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Минская Семиборщина» изложил свою версию прибытия в Минск секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и его переговоров с Лукашенко:
— На белорусском направлении туман неопределенности начал рассеиваться. Стали известны некоторые детали форсмажорно-«планового» прибытия секретаря Совбеза РФ в Минск.
Николай Патрушев озвучил Лукашенко согласованную позицию Путина, Байдена и Си Цзиньпина по формату и срокам конституционного транзита как единственного способа завершения рукотворного белорусского политического кризиса.
По итогам вчерашнего жесткого и суперзакрытого разговора руководителей Китая и России в части касающейся принято окончательное решение. Миссия Патрушева - предъявить Лукашенко ультиматум.