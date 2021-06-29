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Патрушев предъявил Лукашенко ультиматум?

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  • 29.06.2021, 15:37
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Патрушев предъявил Лукашенко ультиматум?
Фото: ТАСС

Стали известны некоторые детали форсмажорного визита секретаря Совбеза РФ в Минск.

Специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Минская Семиборщина» изложил свою версию прибытия в Минск секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и его переговоров с Лукашенко:

— На белорусском направлении туман неопределенности начал рассеиваться. Стали известны некоторые детали форсмажорно-«планового» прибытия секретаря Совбеза РФ в Минск.

Николай Патрушев озвучил Лукашенко согласованную позицию Путина, Байдена и Си Цзиньпина по формату и срокам конституционного транзита как единственного способа завершения рукотворного белорусского политического кризиса.

По итогам вчерашнего жесткого и суперзакрытого разговора руководителей Китая и России в части касающейся принято окончательное решение. Миссия Патрушева - предъявить Лукашенко ультиматум.

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