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Экс-президент Академии наук Беларуси: Режим совершил преступление против человечества

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  • 3.06.2021, 8:24
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Экс-президент Академии наук Беларуси: Режим совершил преступление против человечества
Александр Войтович

Так действовали нацисты.

Александр Войтович, экс-президент Национальной академии наук Беларуси, пообщался с корреспондентом «Бусла» о произошедшем со Степаном Латыповым и отметил, что это не первый случай-последствие действий властей.

«Конечно, действия властей возмутительны. Можно провести аналогии, скажем, с первым президентом академии наук Беларуси Игнатовским, который покончил жизнь самоубийством, чтобы обезопасить свою семью. Когда начались репрессии наших академиков в 30-е годы, он покончил с собой, чтобы не было репрессий против его родных и близких. Вот чем занимается наша власть, это сталинские репрессии в самом гадком выражении. Я возмущен, что мы говорим о подавлении нацизма тогда, когда его поднимает власть. Это преступление против человечества», − подчеркнул Войтович.

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