Дефицит бюджета Беларуси вырос до миллиарда рублей 30.06.2021, 14:28

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Чиновникам снова пришлось пересмотреть прогнозные показатели.

Дефицит республиканского бюджета за май вырос до 1 млрд рублей, сообщает Минфин. За прошлый месяц этот показатель увеличился на 250 млн рублей.

При этом чиновники в очередной раз пересмотрели прогноз по дефициту бюджета на 2021 год. Сейчас он ожидается на уровне 5,8 млрд рублей.

Изначально дефицит бюджета на этот год был запланирован в размере 4 млрд рублей, но позже он был увеличен до 5,6 млрд рублей, затем снова пересматривался. Ранее власти заявляли, что рефинансировать дефицит планируют за счет остатков средств бюджета прошлых лет и новых государственных заимствований.

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