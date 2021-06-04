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Число самолетов, использующих воздушное пространство Беларуси, сократилось почти в два раза

  • 4.06.2021, 11:44
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Число самолетов, использующих воздушное пространство Беларуси, сократилось почти в два раза

Рейсы совершаются только неевропейскими перевозчиками.

Число авиалайнеров, использующих воздушное пространство Беларуси для полетов в Евросоюз и через него, после инцидента с Ryanair сократилось на 40% — с 420 до 253 рейсов в сутки, сообщил РИА «Новости» представитель Европейской организации по безопасности воздушной навигации Евроконтроль.

Он пояснил, что речь идет обо всех рейсах, которые направляются через воздушное пространство Беларуси не только непосредственно в Евросоюз, но во всю зону ответственности Евроконтроля, включая рейсы, которые используют европейское воздушное пространство как транзитное.

Представитель Евроконтроля также добавил, что «те рейсы, которые все еще продолжают осуществляться через белорусское воздушное пространство, выполняются, в основном, неевропейскими перевозчиками».

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