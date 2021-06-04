Белорусы, десять дней державшие голодовку в Варшаве, встретились с представителем Еврокомиссии в Польше 4.06.2021, 12:04

Под требованием введения жестких экономических санкциях против Лукашенко собрано более 4000 подписей.

Активисты, которые десять дней держали голодовку под зданием Еврокомиссии, требуя введения экономических санкций против режима Лукашенко, сегодня встретились с представителем Еврокомиссии в Польше Филиппом Скавиньским, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

В поддержку требований было собрано более 4000 подписей. Теперь Еврокомиссия должна дать официальный ответ на петицию. Филипп Скавиньский заверил, что Евросоюз будет делать все от него зависящее, чтобы приблизить демократические изменения в Беларуси.

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