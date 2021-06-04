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Белорусы, десять дней державшие голодовку в Варшаве, встретились с представителем Еврокомиссии в Польше

  • 4.06.2021, 12:04
Белорусы, десять дней державшие голодовку в Варшаве, встретились с представителем Еврокомиссии в Польше

Под требованием введения жестких экономических санкциях против Лукашенко собрано более 4000 подписей.

Активисты, которые десять дней держали голодовку под зданием Еврокомиссии, требуя введения экономических санкций против режима Лукашенко, сегодня встретились с представителем Еврокомиссии в Польше Филиппом Скавиньским, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

В поддержку требований было собрано более 4000 подписей. Теперь Еврокомиссия должна дать официальный ответ на петицию. Филипп Скавиньский заверил, что Евросоюз будет делать все от него зависящее, чтобы приблизить демократические изменения в Беларуси.

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