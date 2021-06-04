Французский бульдог-шпион стал звездой Сети 4.06.2021, 13:53

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Видеохит из США.

У Стефани Ливси живут два французских бульдога, и они очень по-разному относятся к соседям, пишет сайт 120.su.

Жительница Ричленда (Вашингтон, США) давно уже заметила, что Купер не особенно интересуется жизнью людей за забором, а вот Маверик готов посвятить шпионству всё свободное время. К услугам пса имеется множество щёлочек, через которые так удобно подглядывать.

К счастью, соседи знают, что стали объектами шпионажа, и не протестуют против этого. Им самим забавно то и дело чувствовать на себе любопытные бульдожьи взгляды.

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