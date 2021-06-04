Ученые разгадали тайну необычных египетских мумий из Саккары 4.06.2021, 14:54

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Их забальзамировали, применяя особый метод.

Две необычные египетские мумии были найдены в гробнице более 400 лет назад. Новое исследование провело компьютерную томографию останков этих двух мумий. Затем исследователи добавили третью мумию, которая ранее демонстрировалась. Это трио - единственные известные мумии из Саккары, древнего египетского кладбища. Большинство египетских мумий хоронят в гробах; однако эти лежали на деревянных сланцах, завернутые в пелену и украшенные портретом в полный рост, сообщает The Premier Daily.

Согласно утверждению Стефани Зеш, представляющей музей Рейсса Энгельхорна (Мангейм), стал известен пол и приблизительный возраст скончавшихся людей. Выяснилось, одно тело принадлежит мужчине, который умер в возрасте 20 лет, второе - женщине возрастом 30-40 лет, третье - девочке-подростку, скончавшейся в период между 17- и 19-летием, она имела доброкачественную опухоль. У всех присутствовали следы проблем со здоровьем, однако экспертам трудно было определить, спровоцировали ли болезни смерть. Известно, что они умерли в молодом возрасте.

Ученые Древнего Египта имели определенные знания для создания мумий с бальзамированием тела. Зачастую в ходе данного процесса из тела вынимают органы, помещают в сосуды, через некоторое время усопшего сушат и используют консерванты. Двум из трех мумий мозг извлекли немного странно. А мозг и органы подростка оказались нетронутыми.

Стефани Зеш предположила, что при бальзамировании применили обезвоживающую смесь — натронную известь. У подростка и женщины нашли ожерелья из бисера и другие украшения. У всех трех мумий имелись монеты. Мифология древних греков гласит, что их необходимо было использовать в качестве оплаты услуг Харона, который перевозил умерших людей в загробный мир. Ученые обнаружили у женщины в животе гвозди из металла. Об их предназначении научные сотрудники не сообщили.

Эксперты отметили, только богатые представители древних египтян могли воспользоваться услугой бальзамирования. Специалисты предположили, что усопших забальзамировали, применяя необычный метод, так как у них не оказалось денег, чтобы приобрести для себя саркофаг. При этом они были состоятельными людьми, поскольку имели разные украшения.