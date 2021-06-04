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Стася Глинник: Мы получили поддержку польского Сейма и Сената, а также членов Европарламента

  • 4.06.2021, 16:45
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Стася Глинник: Мы получили поддержку польского Сейма и Сената, а также членов Европарламента

Одна из участниц голодовки под зданием Еврокомисии в Варшаве поделилась итогами акции.

В Варшаве под зданием Еврокомиссии белорусы 10 дней держали голодовку, требуя введения экономических санкций против режима Лукашенко.

Одна из участниц голодовки, внучка первого лидера независимой Беларуси Станислава Шушкевича Стася Глинник в «Фейсбуке» подвела итоги акции:

«На 10 день голодовки мы приостановили акцию, так как достигли промежуточной цели:

- собрали 4156 подписей под петицией за введение экономических санкций и передали ее в Еврокомиссию. Представители Еврокомиссии попросили направить нашу петицию лично к Урсуле фон дер Ляйен,

- получили поддержку польского Сейма и Сената, а также некоторых членов Европарламента,

- договорились о продолжении диалога о ситуации беженцев из Беларуси в Польше с властями Польши,

- получили поддержку от Светланы Тихановской, Павла Латушко и Андрея Санникова. Солидарность - наша сила.

- Tема Беларуси удержалась в мировых СМИ, а проблема репрессий получила ещё больший резонанс,

- провели множество красочных акций, наш палаточный лагерь стал местом встреч белoрусов.

Спасибо всем, кто был с нами в это время! Без вас, вашей поддержки, мы бы никогда не справились.

Жыве Беларусь!

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