Блогер Лапшин отказался пожать руку белорусскому послу в Армении и призвал изгнать его 7.06.2021, 11:48

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фото из соцсетей

Александр Конюк был причастен к выдаче блогера Азербайджану.

Известный блогер Александр Лапшин, которого Минск в 2017 году выдал Азербайджану, не стал общаться с белорусским послом в Армении Александром Конюком, даже отказался пожать ему руку. Они оба оказались на одной сцене во время туристической выставки в Ереване, сообщает «Еврорадио».

Александр Лапшин признался журналистам, что отлично помнит о роли Конюка в истории с его выдачей Баку. В те годы Конюк возглавлял генеральную прокуратуру, и был одним из тех, кто подписывал документы на экстрадицию.

Азербайджан требовал его выдачи за посещение Нагорного Карабаха без разрешения азербайджанских властей. Против экстрадиции блогера выступали власти России, Израиля и Армении. Но Минск отдал блогера Баку. Там его осудили на 3 года лишения свободы, однако спустя пару месяцев помиловали и экстрадировали в Израиль (у Лапшина есть израильский паспорт).

Блогер охарактеризовал Конюка, как человека, «который не имеет ни своего мнения, ни своей позиции. Это слуги Лукашенко, которых бросают с одной должности на другую».

Александр Лапшин признался, что, по его мнению, Конюк, «ответственный за посадки в тюрьмы тысяч белорусов, должен быть изгнан из Армении».

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