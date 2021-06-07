В Беларуси вводится жесткое регулирование цен на все основные продукты питания 25 7.06.2021, 13:22

31,260

Обуздать инфляцию не выходит.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление «О регулировании цен на социально значимые товары», которым предусмотрено:

Регулирование цен на крупу перловую, субпродукты мясные пищевые, колбасу полукопченую, варено-копченую, говядину тушеную консервированную, свинину тушеную консервированную, рыбу живую, рыбу мороженую (филе и разделанную), маргарин, чеснок, перец сладкий, кофе растворимый, чай черный, соль поваренную пищевую;

Изменение подходов к регулированию цен в части установления максимального размера надбавки импортера, оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) не выше 25 процентов на сыр, муку пшеничную, сухие макаронные изделия, консервы из рыбы, рис, крупу манную, крупу пшенную, хлопья овсяные, картофель и свежие овощи (свеклу, морковь, капусту белокочанную, лук репчатый, огурцы, помидоры), яблоки.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

Напомним, ранее было введено жесткое регулирование цен на 62 вида социально значимых товаров: многие овощи, молочку, крупы, а также на 50 отдельных отечественных лекарств.

Экономисты отмечают, что подобные действия властей могут привести к резкому скачку доллара, а также, возможно, дефициту товаров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».