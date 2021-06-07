Полина Шарендо-Панасюк в суде: Благодарю международное сообщество за санкции против режима Лукашенко 20 7.06.2021, 15:09

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Полина Шарендо-Панасюк

Смелое выступление активистки «Европейской Беларуси».

7 июня в суде Московского района Бреста начался процесс по делу активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк. Активистка из Бреста известна своей четкой и непримиримой позицией по отношению режима Лукашенко. Во время «парламентских выборов» в 2019 году, в которых она приняла участие, активистка «Европейской Беларуси» заявила на телевидении, что Лукашенко — диктатор, а также призвала к его отставке.

Полина Шарендо-Панасюк — репетитор польского языка, вместе с мужем, активистом «Европейской Беларуси» Андреем Шарендо, воспитывает двух несовершеннолетних детей.

Как пишет nn.by, около половины пришедших поддержать Полину не смогли попасть в зал суда: не хватило мест. Правда, родственников пустили. Поддержать жену пришел ее муж Андрей, который находится под домашним арестом: в отношении него возбуждено два уголовных дела.

Андрей Шарендо

Фото: «Наша Ніва»

Милиционеры категорически запретили вести съемку в суде даже перед началом заседания.

Кроме того, на входе у всех требовали выключить мобильники.

Полину Шарендо-Панасюк судят по трем уголовным делам: по ст. 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренний дел), ст. 368 (оскорбление президента) и ст. 369 (оскорбление представителя власти). Максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы.

Потерпевшими по делу проходят 7 милиционеров.

«Перед бандитами не встаю»

«Встаньте, пожалуйста», — призвали всех, когда в зал вошел судья.

«Перед бандитами не встаю», — ответила обвиняемая.

«Должны давать показания стоя, иначе я могу вас удалить», — предупредил судья.

После этого женщина все же встала.

Полина Шарендо-Панасюк замужем, мать двоих несовершеннолетних детей (мальчики 5 и 12 лет). Работает репетитором польского языка.

«С какого дня под стражей?», — спросил судья.

«Захвачена в плен 3 января», — ответила женщина.

Вообще, она не столько отвечала на вопросы, сколько возмущалась происходящим и ситуацией в стране.

«Я вас не считаю судом. Политические репрессии ничего общего с судом не имеют», — неоднократно повторила она.

«Хотите заявить отвод составу суда?» — спросил судья у Полины.

«Вы не суд».

«По каким причинам?»

«Сталинская тройка, полевая жандармерия, но вы не суд».

«Вы заявляете мне отвод?» — спросил судья.

«Заявляю всей системе», — был ответ. Шарендо-Панасюк еще несколько раз повторила — вы не суд. И добавила: «Я встаю только потому, что ко мне могут применить насилие, как его применяли в СИЗО».

После этого судья вышел, чтобы принять решение об отводе самого себя. Результат ожидаемый: ходатайство об отводе отклонить.

Адвокат попросил изменить Полине меру пресечения на подписку о невыезде. Прокурор не поддержал. Судья отклонил это ходатайство.

«Дать отпор бандиту — честь и обязанность гражданина»

На суде, когда к ней персонально не обращались, Полина демонстративно читала какую-то книжку.

Судья зачитала материалы дела.

«Понятно вам обвинение?» — спросил она.

«Это не обвинение, это политически мотивированное преследование», — сказала Шарендо-Панасюк. И вместо ответа начала зачитывать манифест: «Народ — суверен, он избрал главой государства Тихановскую. В Беларуси развязана война против народа, масочный режим используется бандитами для анонимизации…»

«Вину признаете?» — спросил судья.

«Подчеркиваю: то, что я здесь нахожусь, — это политически мотивированное преследование. Это уголовное дело, в котором потом вас обвинят. Вы участвуете в политических репрессиях», — сказала Полина.

«Вы признаете вину?»

«А вы признаете, что участвуете в политических репрессиях?»

«Вопросы суду не задают. Виноватой себя не признаете?» — еще раз спросил судья.

«Дать отпор бандиту — честь и обязанность гражданина, — ответила Шарендо-Панасюк. — Я не обвиняемая, я политзаключенная. Требую прекратить этот цирк».

Затем допросили милиционеров, которые выступают в суде «потерпевшими».

«Благодарю международное сообщество за введение санкций против режима Лукашенко»

Как рассказали милиционеры, в отделении Шарендо-Панасюк от объяснений отказалась, вместо подписи написала: «Факт политических репрессий подтверждаю».

Когда судья интересовался, есть ли вопросы у обвиняемой, она снова говорила фальсификации выборов.

Голос так называемого потерпевшего ОМОНовца исказили не до брутального гула, как это любят делать в своих видео силовики, а наоборот, голос был похож на мультяшный — как если бы ОМОНовец надышался гелием из воздушных шариков.

Он заявил иск на 2000 рублей.

Этот же «потерпевший» подал иск: хочет 1500 рублей.

«Признаете иск?» — спросил судья у Шарендо-Панасюк.

«Могу только поздравить этих двух мужчин со способом, который они избрали, чтобы кормить семью, — ответила та. — Деньги с меня взыщут, вы получите эти 30 сребреников, но они не принесут вам счастья, вспомните, как закончил Иуда».

«Признаете иск?» — переспросил судья.

«Не. Это не иск, это грабеж».

Второй милиционер-пэпээсник заявил, что Полина называла его и коллегу: фашист №1 и фашист №2.

Он также заявил иск на 1500 рублей, так как перенес «моральные страдания».

«Обвиняемая, иск признаете?» — спросил судья.

«Благодарю международное сообщество за введение санкций против режима Лукашенко и призываю к международному трибуналу!» — сказала Шарендо-Панасюк.

«Обвиняемая, есть ли вопросы?»

«Вам не стыдно?» — поинтересовалась Шарендо-Панасюк у судьи.

«Вы не можете задавать вопросы суду. Вопросы к свидетелю?»

«Вам не стыдно?»— спросила Полина у свидетеля.

«Вопрос снимается».

«Совесть есть?»

«Вопрос снимается».

«Как в глаза родным будете смотреть?»

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