Россиянам закроют «лазейку» для полетов в запрещенные страны 2 7.06.2021, 17:08

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Росавиация решила аннулировать допуски на «грузопассажирские рейсы», летающие в закрытые страны в обход решения властей.

Российские власти задумали закрыть «лазейку» для граждан, совершающих полеты в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение, пишет finanz.ru.

Росавиация и Ростуризм предупредили о возможном аннулировании допусков на выполнение рейсов, которые имеют статуc грузопассажирских и поэтому осуществляются, несмотря на закрытые границы.

В уведомлении, которые ведомства отправили туроператорам и авиаперевозчикам, подчеркивается, что оформление билетов туристам на грузопассажирские рейсы за границу «возможно только при наличии решения оперштаба (по борьбе c коронавирусом и разрешения авиавластей иностранных государств».

На таких рейсах россияне летают главным образом на Кипр - по 1-3 тысячи человек в день, говорит источник «Ъ» на авиарынке. Уже в субботу и воскресенье часть рейсов были отменены из-за аннулирования допусков.

С жалобами в Росавиацию пришли туроператоры, по мнению которых перевозить туристов на грузопассажирских рейсах могут только «конкуренты с административным ресурсом». Это и стало поводом для решения Росавиации, считает один из источников «Ъ».

Напомним, отказ от зарубежных поездок и переход на внутренний туризм заложены в качестве цели программы ускорения экономики до 2030 года.

Она требует, чтобы через 10 лет число путешествующих по стране выросло бы более чем вдвое - с 65 млн человек до 140 млн.

То есть де-факто практически весь туризм в стране предлагается сделать внутренним. Его вклад в ВВП должен вырасти в 2,2 раза - с 3,7 до 8,2 трлн рублей, а число рабочих мест в отрасли - на 68%, до 4,5 млн человек.

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