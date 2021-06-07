Европейская народная партия: Лукашенко должен понести наказание за свои преступления

Европейская народная партия: Лукашенко должен понести наказание за свои преступления1
- 7.06.2021, 19:14
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ЕНП выпустила заявление по случаю годовщины задержания Павла Северинца.
Европейская народная партия выпустила заявление по случаю годовщины задержания Павла Северинца.
«Мы считаем, что сопредседатель БХД Павел Северинец, как и тысячи других политзаключенных, необоснованно был задержан, к нему применялись пытки режимом Лукашенко по политическим мотивам. Такое обращение властей к политическим оппонентам недопустимо. Это требует немедленного реагирования. Лукашенко должен понести наказание за совершенные им преступления», - говорится в заявлении.