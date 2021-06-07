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Европейская народная партия: Лукашенко должен понести наказание за свои преступления

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  • 7.06.2021, 19:14
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Европейская народная партия: Лукашенко должен понести наказание за свои преступления

ЕНП выпустила заявление по случаю годовщины задержания Павла Северинца.

Европейская народная партия выпустила заявление по случаю годовщины задержания Павла Северинца.

«Мы считаем, что сопредседатель БХД Павел Северинец, как и тысячи других политзаключенных, необоснованно был задержан, к нему применялись пытки режимом Лукашенко по политическим мотивам. Такое обращение властей к политическим оппонентам недопустимо. Это требует немедленного реагирования. Лукашенко должен понести наказание за совершенные им преступления», - говорится в заявлении.

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