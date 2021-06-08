В Австралии открыли новый вид гигантского титанозавра 8.06.2021, 8:03

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фото: Eromanga Natural History Museum

Новый вид гигантских зауроподов входит в топ-15 крупнейших динозавров в мире.

Палеонтолог Робин Маккензи и ее муж Стюарт перегоняли скот на своем земельном участке недалеко от города Эроманга на юго-западе штата Квинсленда в Австралии, когда обнаружили кости некоего гигантского существа, пишет Naked science.

Произошло это еще в 2004 году, и теперь, после многих лет кропотливых раскопок и изучения, Музей естественной истории Эроманги официально признал, что найденные останки принадлежат самому большому динозавру, когда-либо обнаруженному на территории Австралии.

Australotitan cooperensis

фото: Eromanga Natural History Museum

Как рассказывается в исследовании, опубликованном сегодня в журнале PeerJ, ящероногий Australotitan cooperensis — или просто Купер, так титанозавра прозвали его первооткрыватели — был массивным, с длинной шеей, достигал 25-30 метров в длину и 5-6,5 метра в высоту.

«Это огромный фантастический зверь. Представьте, что кто-то размером с баскетбольную площадку ходит по суше», — рассказали исследователи. Гигант жил на равнинах нынешнего Квинсленда между 92-96 миллионами лет назад, когда Австралийский континент еще был присоединен к Антарктиде, и питался растениями.

Стюарт и Робин Маккензи с останками Купера

фото: Eromanga Natural History Museum

Кости Купера пришлось сравнивать со всеми другими видами зауроподов, разбросанных по музеям мира и известных как в Австралии, так и за рубежом. В этом деле ученым помогла технология цифрового 3D-сканирования, благодаря которой тысячи килограммов останков Australotitan cooperensis помещались в память ноутбука.

Сравнение Купера с другими австралийскими динозаврами

фото: Eromanga Natural History Museum

Как оказалось, все четыре зауропода, которые жили в Австралии в тот же период, еснее связаны друг с другом, чем с динозаврами, обнаруженными в других регионах. Но, судя по всему, эволюционировали они по-разному и в итоге занимали разные среды обитания.

фото: Eromanga Natural History Museum

В процессе раскопок палеонтологи нашли останки еще одного, но более маленького зауропода — они были как бы врезанными в скалу. Судя по всему, его скелет втоптали другие динозавры. «Надеемся, это все привлечет людей из-за границы в Квинсленд, чтобы посмотреть на удивительные открытия, которые мы совершили в этой части Австралии», — подытожила Робин Маккензи.

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