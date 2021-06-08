Последнее слово Полины Шарендо-Панасюк: Белорусы, мы это допустим? 8 8.06.2021, 12:08

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Полина Шарендо-Панасюк

Активистка «Европейской Беларуси» обратилась к народу и международному сообществу.

Сегодня в Бресте закончилось рассмотрение дела активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк. Прокурор запросил два года колонии для активистки из Бреста. Завтра суд вынесет ей так называемый приговор.

Полина Шарендо-Панасюк известна своей четкой и непримиримой позицией по отношению режима Лукашенко. Во время «парламентских выборов» в 2019 году, в которых она приняла участие, активистка «Европейской Беларуси» заявила на телевидении, что Лукашенко — диктатор, а также призвала к его отставке.

Полина Шарендо-Панасюк — репетитор польского языка, вместе с мужем, активистом «Европейской Беларуси» Андреем Шарендо, воспитывает двух несовершеннолетних детей.

Сайт Charter97.org публикует последнее слово Полины Шарендо-Панасюк в суде:

— Я хочу выразить восхищение и принести извинения своему адвокату за то, что он вынужден работать в таких условиях. Он юридически грамотный и порядочный человек, он вынужден просто терпеть этот маразм, который тут разводят. Эту вопиющую профанацию всяческих уголовных статей, когда сорванная маска и плевок квалифицируются как уголовное преступление. Это надо до этого дойти и насколько надо потерять совесть, чтобы так квалифицировать это все.

Посмотрите вот эти сроки, которые даются политзаключенным, даже юным девушкам, которым 18 лет. Им дается по четыре года, по 5 лет. Что означают эти сроки? Это означает, что эти люди, фальсифицировав выборы (и не в первый раз), думают, что загнали народ дубинками назад в стойло. Они рассчитывают еще на эти сроки, на которые они хотят людей послать в колонии. Они хотят еще раз сидеть эти сроки, эти 4-5 лет на нашей шеи, свесив ноги. Мы это допустим? Нет, это нельзя допускать.

Я еще хочу добавить. Я знаю, вы просто говорящая голова (обращается к судье — прим. Charter97.org), кресло, на котором вы сидите. Поэтому, что я хочу сказать, что все приговоры, которые здесь якобы оглашаются, они основаны не на силе закона, а на силе беззакония. Все приговоры уже заранее подписаны, распределены между людьми, которые находятся в местах заключения. Поэтому юридически, в связи с фальсификацией выборов, полной нелегитимностью ваших судов так называемых, всех ваших структур, все эти приговоры, в том числе мой, который я знаю, что вы уже заранее вынесли, все эти прения, все это тоже декорация.

Все эти приговоры не имеют юридической силы. Они не являются законными. Я их не признаю, и также прошу мировое сообщество не признавать всех этих приговоров за законные.

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