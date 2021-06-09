Активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк осудили на два года колонии 9 9.06.2021, 10:17

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Полина Шарендо-Панасюк

(обновлено) Виновной она себя не признала.

Как сообщает сайт телеканала «Белсат», в Бресте судья Евгений Бреган приговорил активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк к двум годам колонии.

Полина, находящаяся в СИЗО с 3 января, вину не признает и называет себе захваченной в плен, также она не признает следствие и суд.

Брестскую активистку обвиняли по трем уголовным делам: по ст. 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренний дел), ст. 368 (оскорбление Лукашенко) и ст. 369 (оскорбление представителя власти).

Активистка из Бреста известна своей четкой и непримиримой позицией по отношению режима Лукашенко. Во время «парламентских выборов» в 2019 году, в которых она приняла участие, активистка «Европейской Беларуси» заявила на телевидении, что Лукашенко — диктатор, а также призвала к его отставке.

Полина Шарендо-Панасюк — репетитор польского языка, вместе с мужем, активистом «Европейской Беларуси» Андреем Шарендо, воспитывает двух несовершеннолетних детей.

8 июня в последнем слове Шарендо-Панасюк сказала:

– Посмотрите на сроки, которые дают политзаключенным, даже молодым девушкам, по 4-5 лет. Что означают эти сроки? Это означает, что эти люди, сфальсифицировав выборы, не первый уже раз, думают, что дубинками загнали народ обратно в стойло, они рассчитывают, что эти сроки они еще будут сидеть на нашей шее, свесив ноги. Или мы это допустим? Нет, этого нельзя допускать!

Обращаясь к судье, Полина добавила:

– Я знаю, вы просто говорящая голова. Стул, на котором вы сидите, он и то правдивее вас. Поэтому я хочу сказать: все приговоры, которые здесь якобы оглашались, они основываются не на силе закона, а на мощи беззакония. Все приговоры заранее подписаны, распределены между заключенными. Поэтому юридически, в связи с фальсификацией выборов, полной нелегитимностью ваших так называемых судов и всех ваших структур, все эти приговоры, в том числе и мой, который, я знаю, вы заранее уже вынесли, и эти споры – это только декорация. Все эти приговоры не имеют юридической силы и не являются законными. Я их не признаю! И также прошу мировое сообщество не признавать все эти приговоры законными.

Вчера во время суда Полина сделала еще несколько громких заявлений. Когда судья спросил, согласна ли Шарендо-Панасюк с заключением эксперта о том, что она не страдает от психиатрических болезней и не требует лечения, Полина заявила:

– В Беларуси с некоторого времени активно применяется карательная психиатрия. В частности, лиц, подвергающихся политическому преследованию, ставят в один ряд с наркоманами, алкоголиками. Таким образом, политическая деятельность приравнивается этим режимом к общественным и социальным патологиям.

Я заявляю, что в Беларуси, как когда-то в СССР, процветает карательная психиатрия. В связи с этим прошу международное сообщество рассмотреть применение санкций к медицине Беларуси, занимающейся карательной психиатрией, – сказала Шарендо-Панасюк.

Также Полина заявила о внутритуремных репрессиях против политических заключенных, происходящих СИЗО № 7.

– Государственные тюрьмы Беларуси превращены в частные тюрьмы режима Лукашенко, где политическим заложникам выносятся так называемые квазиприготовления, замаркированные под категорию профилактического учета. Как в гитлеровской Германии на евреев навешивали желтые звезды, так и в лукашистской Беларуси политическим заложником навешиваются так называемые желтые таблички.

Они навешиваются на двери камер, на кровати, где спят люди. Вынесение этих квазиприготовлений началось в начале апреля, а 5-6 мая уже практически все СИЗО было завешено желтыми табличками. На данный момент из 41 камеры СИЗО 25-35 завешены желтыми табличками, на которых указано, что человек склонен к экстремизму и другой деструктивной деятельности.

Людей заставляют проговаривать эти слова утром и вечером под видеозапись. Если вы увидите такую запись, где политзаключенный говорит эти слова, знайте: это все происходит под давлением. Например, когда я отказывалась признавать законность этой таблички, этого профучета, я была помещена в карцер. Всего в карцере я провела тридцать суток, – заявила Шарендо-Панасюк.

Также она рассказала об издевательствах над людьми, которые не признают законности профилактического учета.

– 65-летняя Ирина проходит по делу Автуховича. Начальник СИЗО лично угрожал ей сгноить в карцере, а у нее проблемы с давлением и другие заболевания, связанными с возрастом. Ее заставили залезать на кровать на второй ярус. Она сама этого сделать не могла, ее подсаживали всей камерой, чтобы человек мог спать.

Судья пытался перебить, но Полина продолжала:

– В конце концов женщину поместили на 10 суток в карцер. Сотрудники СИЗО заявляют о своей лояльности к действующей власти, некоторые из них были опознаны политзаключенными как люди, причастные к избиениям в гаражах 9-10 августа, на территории Ленинского РОВД. Это не лояльность к власти, это лояльность к террористическому режиму, никакого оправдания такой лояльности быть не может.

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