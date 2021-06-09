Полина Шарендо-Панасюк: Все наши люди требуют, чтобы самозванец уходил! 1 9.06.2021, 13:47

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Полина Шарендо-Панасюк

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Манифест активистки «Европейской Беларуси».

Сегодня лукашенковский суд незаконно осудил активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк на два года колонии.

Как стало известно сайту Charter97.org, после того, как так называемый суд огласил приговор, она достала плакат «Самозванец, убывай» и зачитала манифест.

— Это не приговор, это политически мотивированная расправа. Я еще вчера сказала вам: не считаю, что этот приговор имеет хоть какую-то юридическую или иную силу.

«Покорное стадо». Помните эти слова Караева? Еще никто и никогда меня так не оскорблял.

Мы мужественный и смелый народ! День народного единства! Вот что требует наш народ! Все наши люди требуют, чтобы самозванец уходил!

Активистка из Бреста известна своей четкой и непримиримой позицией по отношению режима Лукашенко. Во время «парламентских выборов» в 2019 году, в которых она приняла участие, активистка «Европейской Беларуси» заявила на телевидении, что Лукашенко — диктатор, а также призвала к его отставке.

Полина Шарендо-Панасюк — репетитор польского языка, вместе с мужем, активистом «Европейской Беларуси» Андреем Шарендо, воспитывает двух несовершеннолетних детей.

Историческую речь активистки «Европейской Беларуси» вы можете прочитать по ссылке.

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