Тихановская призвала ввести санкции против «Беларуськалия» и Мозырского НПЗ 18 9.06.2021, 20:21

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фото: reuters

В сенатском Комитете по международным отношениям состоялись слушания, посвященные политике США в отношении Беларуси.

В слушаниях, посвященных политике США в отношении Беларуси, также принимают участие Светлана Тихановская и генеральный директор «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» в Праге Джейми Флай.

Тихановская призвала ввести санкции против «Беларуськалия» и Мозырского НПЗ, а также против иностранных источников финансирования режима Лукашенко. Она также призвала к созыву международной конференции по разрешению кризиса в Беларуси, передает «Радыё Свабода».

Светлана Тихановская пояснила, что прошлый опыт показывает, что санкции могут помочь освободить политзаключенных.

Отвечая на вопросы сенаторов, Тихановская подчеркнула, что белорусские демократические силы хотели бы, чтобы Беларусь имела хорошие отношения со всеми странами, в том числе с Россией. Ведь цель белорусского протеста - не геополитическая переориентация, а свободные и справедливые выборы.

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