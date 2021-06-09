США ведут работу с Великобританией, Канадой и ЕС по новому раунду санкций против режима Лукашенко 1 9.06.2021, 20:38

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Страны намерены добиться ответственности за нарушения прав человека в Беларуси.

США ведут работу с Великобританией, Канадой и ЕС по новому раунду санкций против Минска, они будут скоро введены — «чтобы добиться ответственности за нарушения прав человека».

Об этом заявила посол США в Беларуси Джули Фишер на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США по Беларуси, сообщает ТАСС.

Напомним, во вторник президент США Джо Байден подписал постановление о продлении действия американских санкций в отношении представителей руководства Беларуси — еще на год, а также о возобновлении санкций в отношении девяти госпредприятий Беларуси — «Белнефтехима», «Белнефтехима США», «Белорусского нефтяного торгового дома», «Белшины», «Гродно Азота», «Гродно Химволокна», «Лакокраски», «Нафтана» и «Полоцк Стекловолокна».

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