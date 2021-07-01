Си Цзиньпинь анонсировал реформу армии Китая 2 1.07.2021, 9:05

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Глава КНР заявил о необходимости модернизации вооруженных сил страны.

Власти КНР должны усовершенствовать Народно-освободительную армию Китая (НОАК), чтобы она смогла защитить национальные интересы страны, а также ее суверенитет и безопасность. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на выступлении по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая, сообщает Хinhuanet (перевод — РБК).

«НОАК должна стать вооруженными силами мирового класса с еще более высокими возможностями, чтобы быть способной надежно защитить суверенитет, безопасность и интересы развития страны», — сказал глава КНР.

Си Цзиньпин добавил, что «сильная страна должна иметь сильную армию». По его мнению, только мощные вооруженных силы способны обеспечить безопасность страны.

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