Дочь барановичского активиста Владимира Гундаря: Отец просил бить во все колокола 1 1.07.2021, 14:02

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Владимир Гундарь

Политзаключенный объявил голодовку в карцере.

Инга Стромская, дочь заключенного Владимира Гундаря, имеющего инвалидность, написала в своем Facebook-аккаунте:

«В последнем письме к своей жене, датированным 23.06.2021 он просил бить во все колокола!!! Так же письмо отправил своему адвокату. Папа чувствовал, что надвигается что-то ужасное!!! Сегодня адвокат смогла попасть к нему на свидание. Выяснилось, что папу с 25.06 отправили в карцер на 10 дней за отказ произносить фразу «склонен к экстремизму» ... И т.д по этой стандартной формулировке. В карцере папа объявил голодовку, у него повышенное давление 160 на сегодняшний день. Как мы поняли, что скорее всего, необходимые ему лекарства не предоставляются (а ему нужны на постоянной основе таблетки от давления и еще от его заболевания). Без этих таблеток у него снова может случиться гипертонический криз, который он уже перенес в СИЗО КГБ, а так же становится угроза лишиться второй ноги. Так же мы не знаем, чем обернется для него объявленная голодовка», – говорится в Facebook-посте.

Владимир Гундарь имеет инвалидность 2-й группы. Он один из 13 фигурантов «террористической группировки» Николая Автуховича, как их назвали власти Беларуси. 20 мая в суде Московского района Бреста его осудили на 3 года лишения свободы по ст. 366 УК (Насилие или угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего гражданский долг). Приговор вынес судья Сергей Березюк.

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