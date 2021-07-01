К матери Павла Северинца пришли с обыском 1.07.2021, 18:52

Силовики решили прочесть книгу Павла Северинца «Люблю Беларусь».

К матери политзаключенного Павла Северинца Татьяне пришли с обыском. Об этом женщина рассказала в Фейсбуке.

"3 парня и 2 понятых. Забрали Пашины книги "Люблю Беларусь", зонтик мой знаменитый, флажки бчб, стоявшие в комнатах, даже вязаный... Я им предложила носки с бчб-полоской. Проигнорили", — написала Татьяна.

25 мая соучредителя партии БХД Павла Северинца приговорили к 7 годам колонии усиленного режима якобы за организацию массовых беспорядков. Он был задержан 7 июня 2020 года во время предвыборной кампании. Приговор встретил словами "Беларусь будзе вольнай! Верым! Можам! Пераможам!".

Татьяну Северинец также задерживали. Это было 13 января, когда она и три подруги устраивали прогулку со скандинавскими палками по лесу. Но дело прекратили за недоказанностью, а судья извинилась перед женщинами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».