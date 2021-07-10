Силовики заставляли работать доярок, объявивших забастовку из-за невыносимых условий труда в жару 34 10.07.2021, 8:09

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Фото: tut.by

Шокирующий случай произошел в Толочинском районе.

По сообщениям от подписчиков телеграм-канала «Беларусь за МКАДом», 8 июля в сельхозорганизации ОАО «Комсомольская правда» (Толочинский район) стихийно забастовали доярки, потребовав нормальных условий труда, а именно — временно отменить дневную дойку коров, ввиду невыносимой жары на улице.

Руководство вызвало силовиков, заставив работниц выполнять рабский труд, а позже «правоохранители» квалифицировали действия доярок по статье 24.23 (проведение несанкционированного митинга).

Стоит отметить реакцию провластного профсоюза, который просто игнорирует тот факт, что рабство и крепостное право отменили пару веков назад.

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