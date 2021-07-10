Рабочий, выключай рубильник! 5 Артем Черников

10.07.2021, 8:54

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Есть способ поменять все в корне.

Через месяц исполняется ровно год с того момента, когда белорусы показали всему миру (а в первую очередь — самим себе), какая мы сильная и свободная нация. Мы убедились, что нас на самом деле 97%. А как показало 3 июля, может, даже и больше. Давайте честно признаемся себе, чего нам не хватило в прошлом году? В каком моменте враг показал свою слабость и дрогнул? Для меня ответ прост и его легко визуализировать: перепуганный до смерти Таракан на Минском заводе колесных тягачей. Уверен, что узурпатор не раз слышал голоса столичных рабочих в своих кошмарных снах.

Я никогда не забуду, как много в августовские дни выходило на протест нас, работников «Гродно Азота». Вспоминаю, как во время забастовки от крика «Жыве Беларусь!» ходили ходуном окна рядом стоящих зданий. Это были самые счастливые моменты моей жизни. Именно забастовка могла привести нас к победе в прошлом году, именно забастовка приведет нас к победе в самое ближайшее время. Рабочий протест уже действует.

Не верите? Буквально пару месяцев назад сотрудники Минского молокозавода написали всем заводом заявления на увольнение. Трехпроцентные мгновенно зашевелили своими лапками и пошли к работникам на поклон.

А вот и свежий пример — Белорусский металлургический завод. Руководство жлобинского предприятия хотело по-крысиному, втихаря «выщемить» неугодного сотрудника. Работники управления автоматизации написали обращение и стали собирать подписи. 150 смелых «металлистов» вступились за своего коллегу. Как только запахло остановкой доменной печи — назначенцы пошли на попятную. Даже призрак рабочего протеста вызывает панику у прикорытников.

А теперь давайте возьмем на вооружение опыт коллег из Минска и Жлобина. Недостаточно платят? Бастуем! Нарушены условия труда, даже если минимально? Никто не работает! Начальник оскорбил коллегу? Все сплоченно требуют отставки начальства. Это метод быть услышанными, это способ поменять все в корне.

Думаю, что сегодня не осталось иллюзий на счет «теплых местечек» на белорусских заводах. Белорусская промышленность идет под откос. И это в корне меняет дело. Ведь если в прошлом году кто-то из рабочей братии думал «пропетлять», сохранить «синицу в кармане» в виде $200 долларов зарплаты, то сегодня абсолютно ясно, что режим собирается перевести нас на подножный корм. Об этом уже говорится открытым текстом.

Действовать нужно уже сейчас. Еще несколько месяцев управления безумного деда и страну ждет настоящий экономический коллапс. Достаточно две недели (а, может, меньше) провести всем вместе за стенами завода, чтобы услышать шум улетающего из Дроздов «Боинга». Нам долгое время рассказывали о том, что «нужно работать на благо родины», но все изменилось — нам нужно остановить станки, чтобы спасти нашу страну.

Рабочий, выключай рубильник! Сделаем последний шаг на пути к свободной Беларуси и будем запасаться шампанским, ведь оно скоро закончится в магазинах. А идеологам и тараканьим служкам советую запастись валидолом. Смотреть на пустые цеха из заводских кабинетов — «хлопотное дельце», как говорил известный белорусский герой.

Артем Черников, активист рабочего движения, специально для «Баста!»

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