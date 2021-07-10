Байден предупредил Путина об ответных атаках на российские серверы 8 10.07.2021, 8:56

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Ответ Вашингтона может последовать в ближайшее время.

США могут атаковать российские серверы, используемые хакерскими группами из России для нападения на американские структуры. Об этом сообщил президент США Джо Байден по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters.

Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста агентства, есть ли смысл атаковать серверы, которые используют хакеры, связанные с Россией. Американский президент сделал паузу, улыбнулся и сказал: «Да».

Президент США также отметил, что бездействие властей России в этом вопросе «будет иметь последствия». Каких-либо других подробностей он не привел.

Высокопоставленный сотрудник администрации Байдена заявил, что ответ Вашингтона может последовать в ближайшее время. «Некоторые из них будут явными и видимыми, некоторые — нет. Но мы ожидаем, что они произойдут в ближайшие дни и недели», — добавил он.

Накануне Байден и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались кибертатаки на инфраструктурные объекты США. Американский президент призвал Путина принять меры для пресечения деятельности хакерских групп, связанных с Россией. Белый дом также сообщил, что США и Россия планируют провести переговоры по вопросам кибербезопасности на следующей неделе.

В свою очередь в Кремле заявили, что взаимодействие России и США в сфере кибербезопасности должно носить «постоянный, профессиональный и неполитизированный характер».

До этого вопрос кибератак обсуждался во время первой личной встречи Путина и Байдена в Женеве 16 июня.

Власти США считают, что российские хакеры, в частности, стоят за недавними атаками на компанию-оператор Colonial Pipeline, управляющую американским трубопроводом, а также на крупнейшего производителя мяса JBS и IT-фирму по производству программного обеспечения Kaseya.

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