Ученые выяснили, как климат повлиял на размеры тела людей 3 10.07.2021, 12:48

2,110

За последний миллион лет произошли серьезные изменения.

Последний миллион лет размер тела представителей рода Homo сильно менялся под влиянием климата. Чем выше была средняя температура в регионах, где жили кроманьонцы, неандертальцы и далекие предки современных людей, тем меньше были их тела, и наоборот. Считается, что большой размер помогает телу терять меньше тепла.

К таким выводам пришли ученые из Кембриджа и Тюбингенского университета после анализа 300 останков древних Homo, пишет EurekAlert.

«Сегодня тоже можно заметить, что люди из теплых частей планеты обычно уступают в размерах жителям умеренных и северных широт. Теперь мы знаем, что климат таким образом влиял на Homo минимум миллион лет. Наше исследование показывает, что все это время именно он был главным движущим фактором эволюции тела человека», — заявил соавтор работы Андреа Маника.

При этом на размеры мозга изменения климата практически не влияли. Его развитие связано с другими факторами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».