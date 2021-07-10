Флаги Исламского эмирата на границах СНГ 1 10.07.2021, 12:51

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Талибы взяли под контроль важные территории и «вошли в соприкосновение» с бывшими советскими республиками.

Талибы взяли под контроль почти всю границу с Таджикистаном, прорвались к границе Узбекистана, Туркменистана и Ирана. Одновременно они заверяют Москву, что не будут атаковать ни россиян, ни их союзников, пишет сайт «МБХ Медиа».

Генералы ОДКБ: «Порох надо держать сухим»

Жители пограничного таджикского города Хорог снимают на видео мост через реку Пяндж. Над опорой моста на афганской стороне развевается трехцветный флаг политического режима, все еще существующего где-то далеко, в Кабуле. Видно, как на опору моста залезают люди и снимают триколор, поднимают вместо него белое с черными надписями знамя. Это флаг Исламского эмирата Афганистан, существовавшего в период господства талибов в 1996–2001 годах. Сейчас власть «Талибана» возвращается – с ней возвращаются и белые флаги эмирата.

Талибы уже контролируют таджикско-афганскую границу почти на всей ее протяженности. Они захватили большую часть пограничной провинции Бадахшан, в том числе, вероятно, и Ваханский коридор – самую восточную часть Афганистана, узкую полоску земли между территориями Таджикистана, Пакистана и Китая.

Провинция Бадахшан, северо-восточная часть Афганистана, не была подконтрольна «Талибану» даже на пике их могущества во времена исламского эмирата в конце 90-х. Такая ситуация не удивительна: Бадахшан населен преимущественно таджиками, а «Талибан» длительное время считался пуштунским политическим проектом.

Но времена изменились. Уже в период партизанской войны с американцами талибы расширили влияние на север страны, а теперь, в дни своего стремительного возрождения, они на севере так же сильны, как и на пуштунском юге. Сейчас «Талибан» объявляет, что в его составе есть и таджикские группы.

Если в 90-е годы Таджикистан был хотя бы частично защищен от талибов щитом в виде окопавшегося в Бадахшане «Северного альянса» (коалиции антиталибских полевых командиров-моджахедов), то теперь вся эта среднеазиатская республика – перед «Талибаном», в шаговой доступности. Возросший среди афганских таджиков авторитет «Талибана», наличие таджикской компоненты внутри этого движения – эти факторы могут скорее не успокоить официальный Душанбе, а погрузить его в еще большую тревогу. Руководство Таджикистана явно опасается как прямого вторжения отрядов талибов на свою территорию, так и роста их идеологического влияния на республику.

В Душанбе боятся наступления исламистов, поэтому начали слать тревожные сигналы по линии ОДКБ «товарищам в Москву». Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил в ответ, что Таджикистану действительно нужна техническая помощь, но пока нет необходимости в привлечении коллективных сил ОДКБ для охраны границы с Афганистаном. По мнению генерала Сидорова, в настоящий момент силовые структуры Таджикистана «сами достаточно стабильно удерживают обстановку в том коридоре, который необходим».

«Побывав в Таджикистане, повстречавшись, пообщавшись, изучив многие материалы, я скажу, что лично у меня достаточно оптимистический прогноз и полная уверенность в том, что все будет нормально. Но порох надо держать сухим» – сказал начальник штаба ОДКБ в интервью RT.

Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь утверждает, что РФ не будет ничего предпринимать по Афганистану, пока ситуация развивается только на территории этой страны. При этом ранее Лавров говорил, что в случае каких-либо нападений на Таджикистан с территории Афганистана ситуация будет незамедлительно рассмотрена по линии ОДКБ.

Активизация переговоров в Москве и бои на туркменской границе

Но пока Москва в основном пытается повлиять на ситуацию в Средней Азии не через демонстрацию силы (как недавно в случае с Украиной), а путем переговоров. На днях в российской столице побывала делегация «Талибана», проведшая «консультации» с МИД РФ.

Независимая российская пресса отреагировала на такое событие очень бурно. Ведь государство постоянно говорит о борьбе с терроризмом и разнообразным «экстремизмом», запрещает за «экстремизм» оппозиционные политические организации, делает борьбу с «экстремизмом» коньком своей «Стратегии национальной безопасности» – и при этом принимает на официальном уровне делегатов одного из самых радикальных исламистских движений планеты, признанным террористическим и в России.

Но следует понимать, что «террористический» статус «Талибана» становится все более формальным в условиях глобальной Realpolitik. Переговоры с талибами на заключительном этапе своей интервенции вели и США. Американцы в 2020 году даже обратились в Совбез ООН с предложением больше не считать «Талибан» террористической организацией – это произошло после того, как талибы подписали с США мирное соглашение в Катаре.

Россия вступала в контакты с талибами неоднократно. В 90-е годы «Талибан» был злейшим врагом РФ. Он установил дипломатические отношения с самопровозглашенной Ичкерией (чеченские сепаратисты открыли посольство Ичкерии в Кабуле и консульство в Кандагаре). Талибы призывали мусульман к джихаду против России, и захватили в 1995 году российский транспортный самолет с грузом оружия для Северного альянса.

После атак 11 сентября 2001 года Россия политически поддержала США в их действиях против талибов и террористов «Аль-Каиды». По словам экс-министра обороны, члена Совбеза РФ Сергея Иванова, талибы хотели наладить отношения с Москвой еще в первые дни американского вторжения: они связались с российскими пограничниками на таджикско-афганской границе и предложили вместе бороться с американцами, но получили отказ. Наоборот, после начала интервенции в Афганистан Россия разрешила американцам использовать воздушный транзит через Ульяновск для обеспечения сил западной коалиции.

Однако по мере того, как отношения Кремля и Запада ухудшались, уменьшалась и неприязнь к талибам. В ноябре 2018 года «Талибан» пригласили в Москву для участия в переговорах об урегулировании ситуации в Афганистане — это стало первым мероприятием такого высокого уровня, в котором приняли участие представители группировки. С ними встретился в том числе глава российского МИДа Сергей Лавров.

В 2019 году «Талибан» принимал участие в мероприятиях, посвященных 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном в Москве. Мероприятие проводились при участии МИД РФ. Представитель катарского офиса «Талибана» Делавар Шахабуддин во время этого события убеждал россиян, что «Исламский эмират Афганистан привержен миру… а препятствия на пути к миру должны исчезнуть, то есть должно быть покончено с [иностранным] вмешательством в Афганистане».

Также представитель талибов заявлял, что Россия и Афганистан должны иметь «всесторонние экономические и политические отношения, поскольку интересы [двух стран] складываются и взаимопереплетаются».

Летом 2020 года переплетающиеся отношения России и Талибана стали темой скандала в американской прессе. Ряд авторитетных американских изданий, ссылаясь на свои источники, утверждал, что российские представители якобы предлагали талибам деньги за головы американских военных. Это отрицали все стороны, замешанные в скандале: российский МИД назвал сведения газет «незатейливым вбросом», тогдашний президент США Дональд Трамп заверил, что лично ему об этом никто не докладывал. Что касается самих талибов, то они обвинили в провокации официальный Кабул, который, по их версии, предоставил журналистам недостоверную информацию.

Сейчас талибы продолжают демонстрировать дружелюбие в отношении Москвы и ее союзников. «Мы прибыли [в Москву] для обсуждения текущей ситуации в Афганистане с российской стороной, а также заверить в том, что не позволим никому использовать афганскую землю для того, чтобы напасть на Россию или соседние страны», – заявлял ТАСС во время недавнего визита в Россию официальный представитель политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

«У нас очень хорошие отношения с ними, с Россией. Мы не собираемся их атаковать. Зачем нам это делать, если у нас хорошие отношения? Мы публично заявили, что не считаем своей целью посольства и консульства на территории Афганистана, в частности, российские или каких-либо других стран», – заявил представитель «Талибана».

Между тем, ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. Отряды талибов вышли уже к границам не только Таджикистана и Узбекистана, но и Туркменистана с Ираном. Несколько десятков афганских правительственных военнослужащих укрылись на иранской территории. Пытались спастись от наступающих талибов афганские силовики и в Туркменистане – но туркменские власти их не приняли.

Как сообщает издание Turkmen.news, 9 июля в Серхетабаде (бывший город Кушка, самая южная точка СССР) прибыл состав с тяжелой военной техникой туркменской армии: танками, пушками и бронетранспортерами. По данным источников Turkmen.news, в одном из южных погранотрядов Туркменистана не раз объявлялась боевая тревога. С территории Афганистана были слышны звуки взрывов.

Максимально закрытый от внешнего мира Туркменистан, в отличие от Таджикистана, не является членом ОДКБ. При самом худшем сценарии развития событий ему придется рассчитывать только на себя.

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