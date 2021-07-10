Ученые обнаружили под водой 200 древних курганов, скрывающих тайны скифов и хунну 4 10.07.2021, 13:37

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Они находились на дне водохранилища.

Тувинская археологическая экспедиция обнаружила в затопляемой зоне Саяно-Шушенского водохранилища около 200 курганов, самые ранние из которых относятся к раннему скифскому периоду. Кроме того, ученые обнаружили несколько погребений эпохи хунну и более позднего времени, в том числе захоронение ребенка 5–6 лет, рядом с которым лежал пояс взрослого мужчины и наконечники стрел, пишет N + 1

Археологи отмечают, что ежегодно территория уходит под воду, размывая древние захоронения. Некоторые курганы большую часть года находятся на глубине до 10–15 метров. Ученые пояснили, что саянский каньон Енисея служил одним из немногих возможных путей из Тувы в Минусинскую котловину, поэтому здесь сконцентрированы памятники различных эпох и типов, например, курганы, крепости и городища.

За последние несколько недель ученым также удалось обнаружить на могильнике Ала-Тей-1 жертвенный фонарь и половину китайского керамического сосуда с узорами. Вероятнее всего, они принадлежали представителям хунну, заселявшим эту территорию на рубеже нашей эры.

Археологи также раскопали два погребения эпохи хунну, относящихся ко II–I векам до нашей эры, а также два неидентифицированных погребения IV–V веков до нашей эры. Одно из них принадлежало ребенку 5–6 лет, у которого в могиле лежал пояс взрослого мужчины и наконечники стрел разных типов.

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