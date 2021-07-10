Ученые раскрыли одну из загадок динозавров 10.07.2021, 16:31

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Международная команда специалистов смоделировала жизнь динозавров на Земле.

Ученые пришли к выводу, что популяция динозавров начала сокращаться до массового вымирания. Исследователи предположили, что это произошло из-за похолодания планеты.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, международная группа ученых, в которую входит и Бристольский университет, доказала, что до вымирания динозавров их популяция уже сокращалась в течение примерно десяти миллионов лет, пишет rusjev.net.

«Мы рассмотрели шесть наиболее многочисленных семейств динозавров на протяжении всего мелового периода, от 150 до 66 млн лет назад, и обнаружили, что все они развивались и размножались. Затем, 76 млн лет назад, случился внезапный спад. Скорость вымирания возросла, а в некоторых случаях снизилась скорость возникновения новых видов», — отмечают ученые.

Команда использовала методы байесовского моделирования для учета нескольких видов неопределенностей, таких как неполные записи об окаменелостях, пробелы в определении возраста окаменелостей и в эволюционных моделях. Модели запускались миллионы раз, чтобы учесть все возможные источники ошибок и определить, сходятся ли анализы с наиболее вероятными результатами.

Их данные подтвердились, после чего исследователи перешли к возможным причинам сокращения популяции динозавров. Они определили два фактора: похолодание климата на земле, что сделало существование динозавров, привыкших к теплым температурам, сложнее.

При этом потеря травоядных животных сделала экосистемы нестабильными и склонными к каскадному вымиранию. Ученые также обнаружили, что долгоживущие виды динозавров были больше подвержены вымиранию, что, возможно, свидетельствует о том, что они не могли адаптироваться к новым условиям на Земле.

«Динозавры были в основном настолько огромными, что, вероятно, вряд ли знали о существовании маленьких пушистых млекопитающих. Но млекопитающие начали увеличивать число видов еще до исчезновения динозавров, а после удара у них появился шанс создать новые виды экосистем, которые мы видим сегодня», — добавили ученые.

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