Илон Маск показал беспилотную посадочную станцию SpaceX на воде для Falcon 9 10.07.2021, 17:39

Посадка Falcon 9 на беспилотные станции на воде экономит топливо, освобождая место для груза.

Основатель и глава Tesla и SpaceX Илон Маск представил беспилотную плавучую посадочную станцию SpaceX под названием A Shortfall of Gravitas для мягкого приземления ракет-носителей Falcon 9, пишет «Баста!».

Скоро автономный корабль заменит свою предшественницу OCISLY в работе на Восточном побережье США. A Shortfall of Gravitas будет поддерживать миссии Falcon 9 и Falcon Heavy. Посадка Falcon 9 на беспилотные станции на воде экономит топливо, освобождая место для груза.

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