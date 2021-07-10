Илон Маск показал беспилотную посадочную станцию SpaceX на воде для Falcon 9
- 10.07.2021, 17:39
Посадка Falcon 9 на беспилотные станции на воде экономит топливо, освобождая место для груза.
Основатель и глава Tesla и SpaceX Илон Маск представил беспилотную плавучую посадочную станцию SpaceX под названием A Shortfall of Gravitas для мягкого приземления ракет-носителей Falcon 9, пишет «Баста!».
Скоро автономный корабль заменит свою предшественницу OCISLY в работе на Восточном побережье США. A Shortfall of Gravitas будет поддерживать миссии Falcon 9 и Falcon Heavy. Посадка Falcon 9 на беспилотные станции на воде экономит топливо, освобождая место для груза.