Елизавета II написала сборной Англии письмо со «скрытым посланием» 2 11.07.2021, 8:04

2,816

Королева обратилась к футболистам накануне исторического финального матча Евро-2020.

Королева Великобритании Елизавета II написала письмо сборной Англии накануне исторического финального матча Евро-2020 против Италии.

Об этом сообщает The Mirror.

Hidden message within the Queen's message... pic.twitter.com/fVCHv1u7z2 — Matt Singh (@MattSingh_) July 10, 2021

«Я хочу поздравить всех вас и всех членов моей семьи с выходом в финал чемпионата Европы и передать свои добрые пожелания на завтра с надеждой, что история зафиксирует не только ваш успех, но также дух, приверженность и гордость, с которыми вы вели себя», — написала королева.

В соцсетях фанаты нашли «скрытый смысл» в письме королевы. По их мнению, Елизавета II расположила в письме популярный среди английских болельщиков лозунг «трофей едет домой»(It's coming home).

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля в Лондоне на Уэмбли. Начало встречи в 22:00.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».