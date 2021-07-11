закрыть
11 июля 2021, воскресенье, 11:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Елизавета II написала сборной Англии письмо со «скрытым посланием»

2
  • 11.07.2021, 8:04
  • 2,816
Елизавета II написала сборной Англии письмо со «скрытым посланием»

Королева обратилась к футболистам накануне исторического финального матча Евро-2020.

Королева Великобритании Елизавета II написала письмо сборной Англии накануне исторического финального матча Евро-2020 против Италии.

Об этом сообщает The Mirror.

«Я хочу поздравить всех вас и всех членов моей семьи с выходом в финал чемпионата Европы и передать свои добрые пожелания на завтра с надеждой, что история зафиксирует не только ваш успех, но также дух, приверженность и гордость, с которыми вы вели себя», — написала королева.

В соцсетях фанаты нашли «скрытый смысл» в письме королевы. По их мнению, Елизавета II расположила в письме популярный среди английских болельщиков лозунг «трофей едет домой»(It's coming home).

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля в Лондоне на Уэмбли. Начало встречи в 22:00.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочий, выключай рубильник!
Рабочий, выключай рубильник! Артем Черников
Лайфхак для отпускника
Лайфхак для отпускника Ирина Халип
Белорус, отдохни!
Белорус, отдохни! Наталья Радина
Совет БОР: Забастовка — единственный выход
Совет БОР: Забастовка — единственный выход